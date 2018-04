Empate de 4 gols no clássico carioca Vasco e Botafogo empataram, por 2 a 2, no clássico carioca disputado, neste domingo, no Maracanã, e continuaram nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. O resultado, ruim para ambos, manteve o Botafogo na zona de rebaixamento. Mesmo que vencesse, o time ficaria entre os quatro últimos, mas poderia se igualar ao Vitória, o 20º colocado, com 33 pontos. Quanto ao Vasco resta o consolo de ter conseguido o empate após desvantagem de dois gols no placar. Se obtivesse a vitória, poderia se aproximar da faixa intermediária da tabela de classificação. A equipe soma 36 pontos, somente cinco pontos distante da área de descenso. O Vasco pressionou nos primeiros minutos. Logo na saída de bola, Petkovic criou ótima oportunidade, mas o goleiro Jefferson impediu o gol. Depois, Róbson Luiz chutou forte de fora da área e o número 1 do Botafogo novamente se destacou. Parecia que o Vasco conseguiria logo abrir o marcador, tal o volume de jogo e a disposição com que entrou em campo. Num lance isolado, porém, surgiu o único gol da etapa inicial. Schwenck cobrou falta e a bola desviou em Almir, enganando Tadic. Em seguida, Schwenck desperdiçou outra jogada, sem marcação, finalizando mal diante do goleiro. Aos poucos, no entanto, o Vasco voltou a se firmar e obrigou Jefferson a praticar mais algumas defesas importantes. Uma delas em novo chute de Róbson Luiz. O jogo era movimentado, com toques rápidos, e agradava ao pequeno público no Maracanã. Ruim apenas era a atuação do árbitro Willian Neri, no aspecto disciplinar. Ele evitava punir os atletas com cartão amarelo, mesmo com faltas desleais. O técnico Geninho, do Vasco, até substituiu o meia Coutinho, que abusou do antijogo e só não foi expulso por causa da complacência de Neri. O Botafogo voltou do intervalo com mais ímpeto. E fez o segundo gol com 35 segundos de jogo. Contou com a colaboração do meia Emerson, que bobeou, ao perder a bola. Elvis foi mais rápido e concluiu sem defesa para Tadic. Na arquibancada, alguns torcedores do Vasco resolveram imitar os do Botafogo, que antes de a partida puseram as faixas de cabeça para baixo. Os dois clubes também se igualariam nos protestos. O Vasco descontou a partir de uma conclusão sem muita pretensão de Muriqui. Jefferson, o nome do clássico no primeiro tempo, falhou, ao soltar a bola, e Anderson aproveitou a chance. O time de Geninho passou então a dominar o adversário e esteve por empatar duas vezes antes de Petkovic voltar a aparecer em campo e cobrar uma falta com precisão, nos pés de Henrique. O zagueiro controlou a bola, virou-se e chutou colocado. Jefferson não pôde fazer nada. Com o empate, a torcida do Vasco voltou a estender as faixas corretamente. E provocou os botafoguenses com um corinho: "Ão, ão, ão, Segunda Divisão!"