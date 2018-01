Empate de Goiás e Unión Española classifica o Newell´s Em jogo de muitos gols perdidos, o Goiás empatou por 0 a 0 com o Unión Española, do Chile, na noite desta quarta-feira, no Estádio Serra Dourada praticamente vazio, em Goiânia. O time brasileiro entrou em campo já classificado para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Mas o empate desta quarta-feira garantiu o Goiás na liderança do grupo 3 da Libertadores, com 11 pontos. E, conseqüentemente, lhe deu a vantagem de decidir em casa nas oitavas-de-final da competição. Além disso, deu segundo lugar da chave ao Newell´s Old Boys, que venceu os bolivianos do The Strongest por 2 a 0, em Rosario, com gols de Zapata e Steinert. O time argentino chegou aos mesmos 8 pontos do Unión Española, mas leva vantagem no saldo de gols (0 a -2).