Empate deixa Chamusca otimista Apesar do empate por 3 a 3 com o Palmeiras no Estádio Bruno José Daniel, pela Copa do Brasil, não possa ser considerado bom, o futebol apresentado pelo Santo André agradou o técnico Péricles Chamusca, que fez apenas sua segunda partida no comando do time. A única ressalva nos elogios foi feita para o fato do time ter sofrido três gols em lances individuais. Para Chamusca, é inadmissível sofrer três gols jogando no esquema com três zagueiros. Vágner e Muñoz ficaram algumas vezes no mano-a-mano com os zagueiros Gabriel e Da Guia. Mesmo assim, continua confiante. "Fizemos um bom jogo, exceto pela forma de como levamos os gols. Temos plenas condições de conseguirmos uma vitória no jogo de volta, ainda mais se repetirmos o futebol apresentado", analisou o técnico. Péricles Chamusca pode promover a estréia do atacante Andradina no Palestra Itália, justamente contra o clube de onde foi dispensado. O problema seria quem tirar. Osmar, que seria a primeira opção, marcou um lindo gol da intermediária no pentacampeão Marcos. Nesta quinta-feira pela manhã o elenco todo se reapresentou e já viajou à tarde para a cidade de Marília, onde joga com o time da casa no sábado, pela quarta-feira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O objetivo é somar pontos para recuperar os 12 pontos perdidos no STJD, que a diretoria espera recuperar com recurso. Por enquanto, o time está com oito pontos negativos.