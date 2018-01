Empate deixa Goiás perto da vaga na Libertadores Jogando fora de casa, o Goiás estreou na Copa Libertadores com um empate por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca do Equador, resultado que coloca o time goiano muito perto da vaga à segunda fase. Com este resultado, o Goiás só precisa de um empate sem gols na partida de volta, na quarta-feira, no Serra Dourada, para avançar na competição. Jogando sob uma forte chuva durante todo o primeiro tempo, o time goiano não conseguiu mostrar seu melhor futebol e, desde o início, apelou para faltas. Mesmo assim, a equipe brasileira saiu na frente com um gol, aos 13 minutos, de Rogério Corrêa, de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio. No segundo tempo, o goleiro Harlei salvou uma boa cabeçada de Omar Guerra logo aos 5 minutos. Mas a persistência do Deportivo Cuenca em marcar acabou dando resultado. Aos 13, Matamoros recebeu um passe, matou a bola no peito e, num belo chute de voleio, fez o gol de empate.