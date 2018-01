Empate deixa os uruguaios pessimistas O empate por 0 a 0 com o Peru, terça-feira à noite, em Lima, deixou os uruguaios pessimistas com as chances da seleção do país ir à Copa do Mundo de 2006. O Uruguai chegou aos 18 pontos nas Eliminatórias e ocupa o 5º lugar - posição que lhe garante disputar uma repescagem contra o classificado da Oceania. Mas ele pode ser ultrapassado já nesta quarta, por Colômbia ou Chile. O clima no Uruguai já era ruim por causa do empate também na rodada passada: 1 a 1 com a Venezuela, fora de casa. E o sentimento no país é que o bicampeão mundial não conseguirá sua vaga na Copa da Alemanha. ?Outro empate, precisamos de um milagre, não ganhamos mais e a Alemanha está cada vez mais longe?, diz o jornal uruguaio El País, em sua edição desta quarta-feira. Já o jornal Ultimas Noticias foi irônico. ?Falta muito para África do Sul 2010??, questiona o diário uruguaio, descartando a presença do país na Alemanha e pensando na edição seguinte da Copa do Mundo. Para o jornal El Observador, os uruguaios ?estão nas mãos dos adversários?. Por isso, ?hoje é dia de ligar a televisão e torcer com a calculadora na mão.? Na noite desta quarta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias, haverá 4 jogos: Argentina x Brasil, Colômbia x Equador, Chile x Venezuela e Paraguai x Bolívia. Os argentinos lideram com 28 pontos, seguidos por brasileiros (27), equatorianos (23), paraguaios (19), uruguaios (18), colombianos (17), chilenos (17), venezuelanos (15), peruanos (15) e bolivianos (13). Apenas os quatro primeiros colocados garantem vaga direto na Copa, enquanto que o quinto colocado irá disputar a repescagem. E para o Uruguai faltam apenas três partidas: duas em casa, contra Colômbia e Argentina, e uma fora, com o Equador.