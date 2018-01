Empate do Cruzeiro irrita Scolari O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, ficou decepcionado com o rendimento da equipe no empate por 1 a 1 com o Paraná Clube, quarta-feira à noite, em Curitiba, resultado que garantiu os mineiros nas semifinais da Copa Sul-Minas. Segundo o treinador, o time, que está a um mês da estréia na Libertadores da América, contra o Sporting Cristal, no Peru, precisa "mudar muita coisa" se quiser um bom desempenho na competição mais importante do ano. "Não criamos, não marcamos, não tivemos criatividade, não mostramos nada acima do normal", afirmou. O fraco desempenho do Cruzeiro foi, de certa forma, uma surpresa para o técnico, já que a equipe vinha de duas goleadas sobre os adversários: 4 a 1 diante do América Mineiro, pelo Campeonato Estadual, e 4 a 0 no Joinville, em Belo Horizonte, pela Sul-Minas. "Obtivemos a classificação, mas, como a equipe não foi nada daquilo que esperávamos, vamos ter de mudar muito", ressaltou Scolari, ainda referindo-se ao confronto com o Paraná. Scolari iniciou os preparativos para o jogo do fim de semana contra o Democrata, em Governador Valadares, pelo Campeonato Mineiro. A expectativa é que ele possa contar com dois jogadores que não puderam atuar em Curitiba: o lateral argentino Sorín e o atacante Müller, que recuperam-se de contusões.