Empate do Vasco não agrada a Evaristo O Vasco só volta a atuar pela Copa dos Campeões dia 10, contra o Palmeiras, mas fica em Fortaleza por mais alguns dias, antes de viajar para Teresina, Piauí, local do confronto. Com isso, a delegação vascaína fica hospedada no mesmo hotel que a delegação do Flamengo, que chegou nesta quinta-feira na capital cearense. Para o técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, não há nenhum problema em dividir o mesmo local de concentração com o rival. "Ninguém vai dormir no meu quarto. O hotel é liberado para todos e não vejo mal algum", afirmou o treinador. "Seria ruim se o nosso próximo adversário fosse o Flamengo, o que não é o caso." Evaristo disse também que não impedirá os jogadores de circularem livremente pelo hotel. "Eles são todos amigos. A rivalidade é dentro de campo", afirmou o treinador. Sobre o empate com o Atlético-MG, por 3 a 3, ele elogiou a atuação do lateral-direito Wellington e do atacante Souza, mas criticou o fato de a equipe ter sofrido dois gols, em 13 minutos.