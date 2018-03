Empate é objetivo do Paraná no Mineirão Com o técnico interino Saulo de Freitas, o Paraná Clube busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro jogando neste domingo, às 18 horas, em Belo Horizonte, contra o líder Cruzeiro. "Estamos tranqüilos e podemos surpreender", acredita Saulo, substituto de Adilson Batista, que pediu demissão no meio da semana. "Confio no meu trabalho e no grupo." Um empate no Mineirão será considerado um grande resultado. Para isso, ele congestionará o meio-de-campo, mantendo apenas Renaldo como referência no ataque e fechando a defesa com três zagueiros. Uma melhor qualidade na marcação tem sido exigida pelo novo treinador. "Estamos levando muitos gols e primeiro precisamos não levar para depois pensarmos em marcar", disse Saulo. "A marcação tem que começar no ataque, com todos ajudando, assim a defesa não sofre tanta pressão." Os jogadores sentiram a mudança de treinador, mas acreditam já terem assimilado a nova filosofia. "Na verdade, isso prejudicou um pouco", afirmou Renaldo. Mesma opinião de Maurílio. "É ruim, mas aconteceu e temos que pensar no Cruzeiro."