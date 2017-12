Empate eletrizante entre CRB e Guarani Na briga direta por uma das oito vagas na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Guarani empataram por 3 a 3, na noite desta terça-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 18.ª rodada. Com isso, ambos permanecem fora da zona de classificação. O time de Campinas, com 26 pontos, é o nono colocado. O CRB ficou na 11.ª colocação, com 25 pontos. A partida foi bastante disputada e apresentou tempos distintos. Se no primeiro, o Guarani foi mais presente no ataque e seu ataque armou boas jogadas, no segundo, o domínio foi do CRB, que com um jogador a mais, acuou a equipe paulista no campo de defesa e conseguiu diminuir o prejuízo em casa. Logo aos dez minutos, o CRB marcou o primeiro gol, em chute de Rodrigo Santos. Mas o trio de atacantes do Guarani, confirmado minutos antes do início da partida como titular, correspondeu às expectativas e criava bons lances. E em três minutos o time virou o placar, com gols de Edmílson, aos 19, e do estreante lateral Nelsinho, aos 22. Mesmo sem o volante Marcelo, expulso, o time campineiro ainda fez o terceiro gol, com Wágner, aos 43 minutos. No segundo tempo, a vantagem no número de jogadores pesou a favor do CRB e, empurrado pela sua torcida, o time alagoano conseguiu o empate, com gols de Zé Carlos, aos 18, e Adílson, aos 36 minutos. Na próxima rodada, o Guarani receberá o Santa Cruz, dia 29, domingo, enquanto o CRB enfrentará o Ituano na terça-feira, dia 23.