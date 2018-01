Empate elimina Santa; Sport ainda briga O empate por 1 a 1 entre Santa Cruz e Sport, nesta terça-feira à noite, no Arruda, acabou com o sonho do tricolor de voltar à primeira divisão. O Sport decide agora com o Brasiliense a segunda vaga do grupo (o Palmeiras ficou com a primeira), precisando de um empate. No primeiro tempo o Santa Cruz surpreendeu o adversário marcando o gol logo aos 45 segundos. Eriverton cobrou falta cruzando para Bebeto, que cabeceou e marcou. A participação de Bebeto encerrou-se neste lance, porque ao chutar, ele perdeu o equilíbrio e se chocou com a trave, machucando a coxa. Ele teve que deixar o campo, sendo substituído por João Lima. O gol inesperado abalou a equipe do Sport, que desesperado, demorou a encontrar seu ritmo de jogo. Sem muita mobilidade no meio de campo, a equipe mostrou também sentir a ausência dos armadores Nildo e Cléber, que cumpriam suspensão. Mesmo assim, conseguiu bons lances no ataque. Aos 14 minutos o goleiro João Carlos defendeu bolas de Gaúcho e de Sílvio Criciúma. Aos 17, o goleiro voltou a fazer grande defesa. O Santa Cruz ameaçou aos 19 minutos e aos 27, com Xavier, mas sem sucesso. Aos 35 veio o gol do Sport. Vagner Manicini empatou, também de cabeça, ao aproveitar cobrança de escanteio de Carlinhos. Aos 44, Ataliba tirou dos pés de Roberto Santos, uma bola que certamente deixaria o Santa à frente. No segundo tempo houve equilíbrio entre as duas equipes. Uma polêmica se criou aos 10 minutos quando o juiz invalidou um gol do rubronegro Weldon, por impedimento. A torcida se revoltou. O Santa Cruz abriu um pouco ao arriscar-se para conseguir a vitória, que seria a única forma de manter-se no páreo no campeonato. Maizena salvou o Sport ao defender cobrança de falta no canto esquerdo, aos 43 minutos.