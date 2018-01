Empate em jogo isolado da Série B3 Em partida isolada do Campeonato Paulista da Série B3, nesta segunda-feira, o São Vicente empatou com o Jacareí por 1 a 1, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, fechando a quinta rodada da competição. Com o resultado, o Jacareí assumiu a liderança do grupo 2, com 11 pontos. Já o time do litoral subiu para a quarta colocação, com quatro. Renato, de pênalti, abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo para o Jacareí, mas Willian, aos 44, empatou para o São Vicente. O São Vicente mandou o jogo no estádio do Nacional pois não tinha condições de se adequar aos artigos do Estatuto do Torcedor. O diretor de futebol do clube, João Carlos de Andrade, disse que a medida poderá ser repetida. "Nós não temos de condições de adequar nosso estádio no momento. E acho que essa atitude será tomada por outros times da Série B3", comentou o dirigente.