Empate em jogo isolado na Inglaterra Nesta quinta-feira, no complemento da 22.ª rodada do Campeonato Inglês 2004/05, Southampton (19.º colocado, com 15 pontos) e Fulham (15.º, com 22 pontos) empataram por 3 a 3. Os gols foram de Kevin Philips (dois) e Liam Rosenior, para o Southampton, e Diop, Malbranque e Radzinski, para o Fulham.