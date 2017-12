Empate em jogo isolado pelo Português No único jogo disputado nesta sexta-feira pelo Campeonato Português, Beira-Mar e Belenenses empataram por 3 a 3. Com este resultado, os dois times continuam ocupando posições intermediárias na classificação (provisória): o Belenenses está na nona posição com 11 pontos e o Beira-Mar tem nove pontos e está 13.ª posição. A nona rodada terá ainda os seguintes jogos neste sábado: Vitória de Guimarães x Marítimo e Boavista x Penafiel. No domingo: Nacional/Ilha da Madeira x Gil Vicente; Braga x Rio Ave; Academica x União Leiria; Moreirense x Estoril e Benfica x Vitória de Setúbal. Na segunda-feira: Porto x Sporting.