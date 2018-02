Empate em Minas anima São Caetano Afastada a ameaça de crise, o São Caetano vai aproveitar a semana toda para ganhar fôlego e tentar iniciar uma rotina de bons resultados no Campeonato Brasileiro. Ainda sem ganhar reforços, o técnico Mário Sérgio acha que o empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, domingo no Mineirão, será importante para reanimar o grupo que estava abatido com as três derrotas consecutivas. O próprio técnico Mário Sérgio, que andava desanimado, não poupou elogios ao desempenho do time em Belo Horizonte. ?Jogamos bem nos dois tempos e merecemos o resultado. Os jogadores cumpriram bem suas determinações e seria um castigo sofrer outra derrota." O time do ABC perdera para o Palmeiras 2 a 0 pelo Campeonato Paulista e duas vezes para o Botafogo-RJ (2 a 1 e 2 a 0) pela Copa do Brasil. O trabalho, agora, vai ser concentrado no jogo contra o Criciúma-SC, domingo, no ABC. O objetivo será fazer as pazes com a vitória diante da sua pequena e exigente torcida. Até lá o clube não ganhará novos reforços. A diretoria admitiu que está conversando com vários jogadores e que pode apresentar algumas novidades até o fim de semana. Um deles é o experiente meia Elivélton, que se desligou da Ponte Preta no sábado alegando já ter definido sua transferência para o São Caetano.