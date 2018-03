Empate em Osasco adia definição na A3 Um empate justo na semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Osasco e Oeste ficaram no 1 a 1, neste domingo pela manhã, na Grande São Paulo, deixando para a última rodada a definição sobre o finalista. Uma simples vitória, sábado, em Itápolis, dará a vaga na final e garantirá o acesso à Série A2 na temporada 2003. Caso haja outro empate, então a decisão sairá do polêmico critério de cartões. Por enquanto a vantagem é do Osasco, que se iguala em amarelos - um para cada lado - e tem a vantagem no vermelho, porque o Oeste teve o jogador Junior expulso. O Osasco tentou tirar proveito do fator campo, iniciando o jogo a todo vapor. Criou algumas chances, mas não soube aproveitá-las. O Oeste, aos poucos, ganhou confiança e armou perigosos contra-ataques. Mas os dois gols saíram no segundo tempo. Asprilla abriu para o time da casa, aos 27 minutos. O artilheiro Negretti, aos 41 minutos, empatou para o Oeste.