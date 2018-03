Empate em Piracicaba pela Série A3 XV de Novembro e ECO-Osasco empataram por 2 a 2, neste sábado à noite, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. O resultado deixou os times na liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3, com 14 pontos, ao lado do Guaratinguetá, que pela manhã venceu o Grêmio Mauaense, por 4 a 3, em Mauá. A nona rodada será completada neste domingo pela manhã com seis jogos. Dezesseis clubes participam da competição, divididos em dois grupos. O Grupo 1 é liderado pelo Sertãozinho.