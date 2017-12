Empate em Porto Alegre motivou a Lusa O técnico Giba voltou de Porto Alegre, neste domingo, convencido de que o empate com o Grêmio, por 2 a 2, sábado, em pleno Estádio Olímpico, foi uma prova de que a Portuguesa deve continuar sonhando com a vaga na primeira divisão do Brasileiro em 2006. O time paulista está com 5 pontos no quadrangular final da Série B e tem mais dois jogos, contra Náutico e Santa Cruz. No jogo de sábado, a Portuguesa chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate na etapa final. "Fizemos um grande jogo, principalmente no primeiro tempo, onde nossa marcação neutralizou o adversário e o contra-ataque entrou bem. Infelizmente sofremos o primeiro gol muito cedo e não suportamos a pressão. Mesmo assim, o Gléguer não fez nenhuma grande defesa", explicou o técnico Giba. O treinador disse que gostou do time com quatro volantes, mas admite que pode mudar o esquema no sábado, contra o Náutico, no Canindé, quando terá os retornos do meia Cléber e do atacante Celsinho, que cumpriram suspensão automática. "Teremos a semana inteira para armar o time", avisou Giba. Do outro lado - O Grêmio também aprovou o empate de sábado, principalmente pelas circunstâncias em que ele aconteceu. Mesmo porque, o time gaúcho ainda continua invicto nesta fase da Série B e soma 6 pontos. "Mostramos que temos reação", afirmou o técnico Mano Menezes. O treinador do Grêmio, inclusive, defendeu o meia Anderson, que foi substituído no intervalo do jogo com a Lusa. "O garoto tem apenas 17 anos, não vem jogando em suas melhores condições físicas e, como sentiu o ritmo do jogo, acabou substituído", justificou Mano Menezes. O objetivo do técnico é manter o grupo do Grêmio animado, mesmo porque fará outro jogo em casa, na próxima rodada, quando receberá o Santa Cruz. Os jogadores, porém, ficaram decepcionados e até aceitaram as vaias da torcida no final do primeiro tempo. "Nós pensamos que íamos vencer fácil", lamentou o zagueiro Domingos.