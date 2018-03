Empate em Recife classifica o Americano O Americano se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, ao empatar com o Sport por 0 a 0, nesta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife. O resultado do jogo, marcado por brigas entre os jogadores dos dois times, favoreceu o clube carioca, que tinha vencido a partida de ida por 2 a 1. Logo no início da partida, houve uma briva entre Ronaldo e Alecsandro. No tumulto, Marcão levou uma cotovelada e foi atendido com um corte na testa. De cabeça enfaixada, ele voltou ao campo e revidou, dando um tapa na cara de Luciano Viana. Aí, o árbitro acabou expulsando Marcão. Com um jogador a menos, o Sport não conseguiu escapar da marcação do Americano, que preferiu segurar o empate. No segundo tempo, os dois times mudaram e tiveram chances de abrir o placar, mas não saíram do 0 a 0. O Sport desperdiçou a sua grande oportunidade aos 21 minutos, com Leonardo. Aos 38, a resposta do Americano veio com Luciano Viana, que mandou a bola no travessão.