Empate entre lanternas da Série B2 Mesmo jogando em casa, o Guaçuano apenas empatou com o Lençoense, por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão. O time da casa continua na lanterna do Grupo 1, com apenas um ponto, dois a menos do que o seu adversário. A quarta rodada marca dois jogos neste sábado e outros cinco jogos domingo.