Empate entre líderes na Copa Estado No choque dos líderes da Copa Estado de São Paulo, nesta sexta-feira à noite, deu empate entre Araçatuba e Barretos, por 2 a 2. O Araçatuba lidera o Grupo 3, agora com nove pontos. O Barretos tem 11 pontos no Grupo 4. No outro jogo da noite, o Guarani B se recuperou ao vencer o Eco, de Osasco, por 1 a 0. O time de Campinas, agora, soma sete pontos no Grupo 2, enquanto o ECO, no Grupo 1, permanece com quatro pontos.