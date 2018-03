Empate entre rebaixados da Série A-2 Despedindo-se da Série A-2 do Campeonato Paulista, os já rebaixados Flamengo de Guarulhos e Matonense empataram, em 2 a 2, na tarde desta sexta-feira no estádio Hermínio Ometto, em Araras, pela 18ª rodada, a última da primeira fase. Com o resultado, o time da Grande São Paulo ficou na nona posição do Grupo 2, com 10 pontos, enquanto a Matonense ficou na lanterna, com oito pontos negativos. O jogo estava inicialmente marcado para domingo, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, mas foi antecipado e mudou de local a pedido da diretoria rubro-negra para evitar maiores problemas com a torcida, que agrediu alguns jogadores por causa do rebaixamento no último final de semana. Em campo, os dois times mostraram um fraco futebol e os gols só saíram depois de mais de meia hora de jogo. O Flamengo abriu o placar aos 28 minutos, com Helberte. Dois minutos depois, ampliou com André. Na etapa final, o time de Matão, que queria pelo menos encerrar sua participação na Série A-2 de forma digna, descontou logo aos 6 minutos, com Spencer. Aos 16, Guerra deu números finais ao jogo de despedida. As duas equipes estarão em 2006 na Série A-3.