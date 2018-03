Empate entre Volta Redonda e Bangu põe Fluminense na semifinal da Taça Guanabara

O encerramento da terceira rodada da Taça Guanabara definiu um dos times classificados para esta etapa do Campeonato Carioca. É o Fluminense, que acabou sendo favorecido pelo empate por 1 a 1 entre Volta Redonda e Bangu, nesta segunda-feira, no Raulino Oliveira.

Os gols da partida foram marcados por Cristiano e Loco Abreu, o terceiro do centroavante uruguaio em três partidas pelo Bangu. E o resultado manteve os times sem vitória na Taça Guanabara, sendo que o Bangu soma dois pontos, um a mais do que o Volta Redonda.

É exatamente o Volta Redonda o terceiro colocado do Grupo C, que empatou os três jogos que disputou e não tem mais chances de alcançar o Fluminense, com 100% de aproveitamento e que praticamente jogará apenas para "cumprir tabela" nas rodadas finais da Taça Guanabara - os rivais serão exatamente os times que duelaram nesta segunda.

Além do Fluminense, outros dois times - Flamengo e Madureira - estão com 100% de aproveitamento na Taça Guanabara. Ambos são do Grupo B, mas ainda não garantiram a passagem para as semifinais, algo que pode ocorrer no fim de semana, quando será disputada a quarta rodada.