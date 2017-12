Empate estava nos planos do Grêmio Para o Grêmio, o empate contra a Portuguesa por 1 a 1, neste sábado, no Canindé, estava dentro dos planos no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O time manteve a liderança isolada, agora com 5 pontos, e nas duas próximas rodadas jogará em Porto Alegre, diante da Portuguesa e do Santa Cruz. Para o técnico Mano Menezes, apesar de chegar a estar com dois jogadores a mais nos últimos 15 minutos, o ponto conquistado foi importante não só pela liderança. ?Fizemos um ponto e não deixamos o adversário evoluir na tabela. Vou conseguir convencer os jogadores de que o empate foi um bom resultado?, prometeu. Mesmo assim, o treinador observou os erros a serem corrigidos para o jogo de volta, no próximo sábado. ?Exageramos nas faltas laterais dando oportunidade à Portuguesa?.