Empate garante vantagem do Lyon na liderança do Francês

O Lyon, que nos últimos seis anos não vem tendo muitos problemas para conquistar títulos seguidos do Campeonato Francês, poderia ter sua liderança ameaçada pelo Nancy, mas mesmo sem seu líder Juninho Pernambucano, suspenso, conseguiu um empate por 1 a 1 na casa do adversário, vice-líder da competição, neste sábado. O resultado mantém a diferença de quatro pontos entre as duas equipes no topo da classificação do Francês. Baros, atacante do Lyon, abriu o placar aos 34 minutos do segundo tempo, mas dez minutos depois, o Nancy empatou com Malonga que acertou um chute de primeira em após cobrança de escanteio, a bola desviou em Clerc e enganou o goleiro Vercoutre.