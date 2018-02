Empate interessa para Ponte e Ituano Depois de vencerem na primeira rodada da Repescagem do Campeonato Paulista, Ponte Preta e Ituano já traçam planos para o futuro. O time de Campinas reformula o elenco visando o Campeonato Brasileiro, enquanto o Ituano, atual campeão paulista, está de olho na Copa do Brasil. Por isso, os times não escondem que o empate seria bem recebido no confronto marcado para esta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O técnico Abel Braga criticou muito o fato de o jogo ser realizado após o carnaval, ?a grande festa popular do Brasil", mas promete um time valente. Ele não terá três jogadores: o zagueiro Marinho e o volante Fabinho estão suspensos com três cartões amarelos, enquanto o volante Roberto está vetado pelo departamento médico após voltar a sentir uma lesão muscular. Abel não quis confirmar os substitutos, mas Luis Carlos deve entrar na defesa e Izaias no meio-campo. A outra vaga deve ser ocupada por Elivélton, que voltou a treinar no meio-campo. ?O time está no caminho certo", avaliou o técnico, citando a vitória por 4 a 3 sobre a Portuguesa, no Canindé. A Ponte disputará seu oitavo jogo com sua oitava formação diferente. Nas contas da comissão técnica, mais quatro pontos serão suficientes para escapar do rebaixamento. O objetivo é somar estes pontos nos dois jogos em casa, diante do Ituano, nesta quarta, e contra a Internacional, domingo, de novo em Campinas. Do lado do Ituano, o técnico Ruy Scarpino pretende manter a mesma formação que venceu o Rio Branco, por 3 a 2, em Itu. Na verdade sua preocupação é com o segundo jogo com o Coritiba, dia 12, pela Copa do Brasil, em Curitiba. No primeiro confronto, o Ituano venceu por 2 a 0 e, agora, joga até por uma derrota por um gol de diferença.