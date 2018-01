Empate justo entre Guarani e União Um empate justo por 1 a 1 marcou as estréias de Guarani e União São João, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Brinco de Ouro, no complemento da primeira rodada do Campeonato Paulista. O resultado foi ruim para o time campineiro, que jogou em casa, mas acabou comemorado pelo time de Araras que somou um valioso ponto longe de sua torcida. O Guarani começou melhor o jogo, aproveitando a disposição defensiva do visitante. Assim, até criou algumas boas chances, duas delas defendidas pelo goleiro Gilson. Mas aos poucos, o União equilibrou as ações, aproveitando a liberdade do meia Juliano e a boa movimentação do atacante Borges, que chegou a acertar a trave num chute forte. O goleiro Jean fez grande defesa aos 42 minutos, em outra finalização de Borges. Quando parecia que os times desceriam para os vestiários com o placar em branco, aconteceu um golaço. A bola sobrou, rebatida pela defesa, para Catatau na entrada da grande área e soltou um bomba. A bola tocou na trave e entrou, aos 45 minutos. Mas, o time de Araras voltou melhor no segundo tempo. Aos seis minutos empatou, depois que Juliano fez bela jogada pelo lado esquerdo do ataque e cruzou, na pequena área, para o complemento do veterano Paulinho Kobayashi. Um minuto depois, quase Borges conseguiu a virada, impedida por uma grande defesa de Jean. O ritmo do jogo caiu por conta da falta de fôlego, mas neste quesito o União levou vantagem porque já treina há mais tempo do que o Guarani. Aos 35 minutos, a sorte ajudou Jean, que não teve tempo de evitar que o chute de Jean Carlos tocasse na trave. Quatro minutos depois, o goleiro praticou grande defesa em outro chute de Jean Carlos. A partir daí, a torcida relembrou a temporada passada, com gritos de protesto. Pediu jogadores e a renúncia do presidente José Luiz Lourencetti. Por sorte, o jogo terminou empatado. Na segunda rodada, o Guarani vai enfrentar a Portuguesa de Desportos, domingo à tarde, no Estádio do Canindé. A diretoria bugrina confirmou à noite a contratação do lateral-esquerdo Adalto, ex-Palmeiras, de 26 anos, indicado pelo técnico Jair Picerni. Os dirigentes ainda esperam acertar com o meia Luciano Ratinho, do Corinthians, e o atacante Kauê, que inclusive treina com o Palmeiras, em Jarinu (SP). O União São João vai estrear em casa diante do Atlético Sorocaba.