Empate justo entre Inter e Guarani Inter de Limeira e Guarani empataram por 2 a 2, neste domingo à tarde, no Estádio Limeirão, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi equilibrado, com resultado sendo justo. O time limeirense chega aos oito pontos, mas continua na zona do rebaixamento, em 17.º lugar. Já o time campineiro, com 13 pontos, é o 11.º colocado. Para esquecer a goleada por 4 a 0 para o Marília, a Inter entrou em campo com muita disposição, disputando a bola lance a lance. E teve a chance de abrir o placar logo aos sete minutos, quando o zagueiro Valdir subiu sozinho de cabeça e testou firme após escanteio cobrado por Alexandre Salles. O Guarani demorou alguns minutos para equilibrar as ações e chegou ao empate aos 27 minutos, após jogada da linha de fundo com o desvio de Cidimar, dentro da área. No segundo tempo, o Guarani voltou dominando e virou o placar aos 15 minutos. Tucho cobrou falta com efeito, enganando o goleiro Marcelo Cruz, que esperava o cruzamento. O time de Limeira já apresentava visível dificuldade no aspecto físico, mas soube se superar na garra. Assim, empatou aos 26 minutos, quando Tiago fez o cruzamento para a cabeçada de Almir. Após o empate os dois times se acomodaram em campo e quase mais nada aconteceu. Na próxima rodada a Inter terá a chance de se recuperar em casa, contra o Ituano. O Guarani agora fará dois jogos em casa, contra a Portuguesa Santista, no dia 6, e o Atlético Sorocaba, no dia 13 de março. Porém, antes recebe na quinta-feira o Crac, de Catalão (GO), pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Na partida de ida houve empate sem gols.