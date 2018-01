Empate justo entre Paulista e CRB Se a história dos confrontos entre Paulista e CRB revela três empates nos três jogos disputados, mais um foi ser computado na noite desta sexta-feira, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP). Os times empataram por 2 a 2 e ainda seguem sem vencer na competição. O Paulista é o 11.º, com dois pontos, enquanto o CRB somou seu primeiro ponto e ocupa o 18.º lugar. Nem mesmo o discurso de coragem dos jogadores do CRB antes do jogo foi suficiente para evitar o gol do Paulista com pouco mais de um minuto. O atacante Jéferson cabeceou, a bola sobrou para ele mesmo, que conseguiu tocar de bico e vencer o goleiro Jéferson, com quem compartilharia, além do nome, a condição de destaque do primeiro tempo. O Paulista ainda teve chances de ampliar, mas não conseguiu fazê-lo. O Paulista voltou apático no segundo tempo e apenas assistiu à virada do CRB. No intervalo, o técnico Luiz Carlos Cruz deu a bronca nos seus jogadores: "Entramos em campo dormindo. Isso é futebol, não cinema, sendo preciso ficar atento em campo." O time alagoano parece ter acordado com os gritos do seu técnico. Aos 19 minutos, Juninho Cearense recebeu na área, fintou o goleiro e bateu rasteiro. Aos 24 foi a vez de Nilson Sergipano receber na área, driblar um zagueiro e bater forte na diagonal, virando o placar. O segundo gol serviu como despertador para o Paulista, que foi ao ataque. Aos 31 minutos Fernandinho empatou novamente e a virada poderia ter saído em chute de Fábio Vidal no finalzinho, mas a trave evitou e confirmou o justo empate. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.