Empate justo no Come-Fogo: 2 a 2 No grande clássico do Campeonato Paulista da Série A2 deste fim de semana, Comercial e Botafogo ficaram no empate por 2 a 2. O Come-Fogo da cidade de Ribeirão Preto foi muito disputado e, com o resultado, o Botafogo segue com um tabu incrível: não perde para o arqui-rival há nove anos. Com o resultado, o Comercial segue na segunda colocação do Grupo 1, com 16 pontos. O Botafogo é o quinto, com um ponto a menos. O Comercial, jogando em seu campo, o estádio Palma Travassos, saiu na frente com Rômulo, aos 17 minutos. O Botafogo empatou com Vitor Hugo aos 43 minutos, depois virou no início do segundo tempo com Elizeu aos quatro minutos. A igualdade aconteceu aos 34 minutos, com Renatinho. Quem lidera o Grupo 1 é a Francana, que neste domingo derrotou em casa o lanterna Rio Preto, pelo placar de 2 a 0. No sábado, o Bandeirante foi surpreendido em casa e perdeu para o Taquaritinga, por 1 a 0. As equipes dividem a vice-liderança com 16 pontos. Na sexta-feira à noite, o Araçatuba venceu o Olímpia por 2 a 1, mas segue mal na tabela. É apenas o sétimo, com 14 pontos. O Olímpia é o quinto, com 15. Pelo Grupo 2, o destaque deste domingo ficou por conta da vitória por 3 a 1 do São Bento sobre a Matonense. Com o resultado positivo, o clube sorocabano chegou à terceira colocação, com 19 pontos. A Matonense é a sexta, com 13. O Nacional, apesar de perder por 4 a 2 para o Flamengo, segue na zona de classificação. Com 17 pontos, ainda é o quarto colocado. O Flamengo vem logo atrás, com um ponto a menos. No sábado à tarde, a Internacional voltou a vencer no campeonato, após três rodadas. Bateu o Bragantino por 3 a 2 e voltou à liderança, com 21 pontos. Outro líder é o Taubaté, que no Clássico do Vale derrotou o lanterna São José por 4 a 1. Confira os resultados: Flamengo 4 X 2 Nacional; Comercial 2 X 2 Botafogo; São Bento 3 X 1 Matonense; Francana 2 X 0 Rio Preto; Araçatuba 2 X 1 Olímpia; Bandeirante 0 X 1 Taquaritinga; Bragantino 2 X 3 Internacional e Taubaté 4 X 1 São José. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 22 pontos; 2) Bandeirante, Comercial e Taquaritinga 16; 5) Botafogo e Olímpia 15; 7) Araçatuba 14; 8) Rio Preto 6. Grupo 2 - 1) Taubaté e Internacional 21 pontos; 3) São Bento 19; 4) Nacional 17; 5) Flamengo 16; 6) Matonense 13; 7) Bragantino 9; 8) São José 5.