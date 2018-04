Empate leva Angola e Argélia adiante na Copa Africana

As seleções de Angola e Argélia empataram sem gols nesta segunda-feira, em Luanda, e garantiram sua classificação para a fase de quartas de final da Copa Africana de Nações. Os anfitriões angolanos chegaram a cinco pontos ganhos, e ficaram com o primeiro lugar do Grupo A. Os argelinos passaram em segundo lugar devido ao primeiro critério de desempate - levaram a melhor no confronto direto com Mali.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo movimentado, buscando a vitória para garantir a classificação sem precisar fazer contas. Mas na segunda etapa, sabendo da vitória parcial de Mali sobre o Malavi, argelinos e angolanos limitaram-se a tocar a bola, esperando o tempo passar, já que o resultado colocava as duas equipes nas quartas de final.

Com o empate, de nada adiantou a vitória de Mali por 3 a 1 sobre Malavi, em Cabinda. Os malineses definiram o resultado logo no início, com Kanouté a um minuto, e Keita aos 3. Então, passaram a torcer para que houvesse um vencedor na outra partida do grupo, mas angolanos e argelinos apenas esperaram o tempo passar.

No segundo tempo, já abatidos com o desfecho da partida de Luanda, os malineses permitiram que Malavi fizesse um gol, com Mwafulirwa, aos 13 minutos. Mas Mamadou Bagayoko, aos 40, fez o terceiro, garantindo uma vitória pouco comemorada para sua seleção.

Ao fim de três partidas na primeira fase, Argélia e Mali terminaram com quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota para cada equipe. Os argelinos tiveram pior saldo de gols (dois negativos, contra um positivo de Mali), mas avançaram porque venceram o confronto direto por 1 a 0 - este, aliás, foi o único gol marcado pela seleção no torneio, contra sete dos malineses.