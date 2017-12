Empate mantêm paulistas na ponta da Série C Santo André e Ituano mantiveram a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, ao empatarem sem gols no Estádio Bruno José Daniel, neste domingo à tarde. Os times têm sete pontos cada e podem garantir o acesso à Série B na próxima rodada, a penúltima do quadrangular final, quando recebem em casa os dois times da Paraíba. Em Campina Grande, o Campinense derrotou o Botafogo, por 3 a 0, ficando em terceiro lugar, com seis pontos. O Botafogo, de João Pessoa, é o lanterna com apenas três pontos. Restam duas rodadas para o término do quadrangular. Na quarta-feira jogam Santo André x Botafogo e Ituano x Campinense. Na última rodada, na Paraíba, talvez apenas para cumprir tabela, se enfrentam Campinense x Santo André e Botafogo x Ituano. No jogo do ABC, ninguém fez esforço para vencer. Na verdade os dois times entraram em campo sabendo que o empate era bom resultado. Desta forma, os técnicos preferiram ser cautelosos ao extremo e poucas chances de gols foram criadas. "Ainda estou sem o Tita, que é fundamental para dar velocidade ao ataque", lamentou Luis Carlos Martins, técnico do Santo André. "Tenho vários desfalques e não podia arriscar perder este jogo, porque podemos definir a vaga em nosso campo", justificou o técnico do Ituano, Ruy Scarpino. No páreo - Se os times paulistas lideram o quadrangular, o Campinense se mantém com chances de garantir o acesso, ao bater o Botafogo por 3 a 0. Assim, chegou aos seis pontos, em terceiro lugar, praticamente eliminando o rival que continua com três pontos. Os gols da vitória foram marcados por Nunes aos oito minutos e pelo experiente Zinho aos 18 minutos, ambos no primeiro tempo. O placar foi completado por Rodrigo Tabata aos 29 minutos do segundo tempo.