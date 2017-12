Empate na abertura da Série B1 Deu empate na abertura da quinta rodada do Campeonato Paulista da Série B1, a quinta divisão estadual, nesta sexta-feira à noite. Tupã e Linense ficaram no 0 a 0. Assim, o Tupã segue em segundo lugar, com 8 pontos, e o Linense é o terceiro, com sete. A rodada será completada domingo, com mais três jogos.