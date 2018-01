Empate na Espanha agrada Manchester Manchester United e Galatasaray ficaram mais perto da classificação para as quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. A equipe inglesa empatou com o Valencia por 0 a 0, nesta quarta-feira à noite, na Espanha, e foi a 7 pontos no Grupo A. O time turco bateu o La Coruña por 1 a 0, em Istambul, e também tem 7 pontos, mas no Grupo B. O jogo no Estádio Mestalla foi equilibrado. O time espanhol, atual vice-campeão europeu, pressionou, teve chances, mas não soube aproveitar dos poucos momentos de indecisão da defesa inglesa. O Manchester beneficiou-se do regulamento, já que na terça-feira repete o duelo com o Valencia, mas em seu estádio. Para a equipe espanhola, o resultado também não foi desastroso, já que tem 5 pontos e é o vice-líder. O Sturm Graz entrou na briga por vaga na chave A, ao ganhar do Panathinaikos por 2 a 0, gols de Haas e Kocijan. O time austríaco tem 3 pontos, contra 1 dos gregos, aos quais visitará, em Atenas, na terça-feira. O Galatasaray saltou para o primeiro lugar no Grupo B com o gol de Suat Kaya, aos 11 minutos do primeiro tempo da partida com o Deportivo. O time turco não foi bem e terá de jogar muito melhor, em La Coruña, para não ser surpreendido. A decepção da rodada ficou por conta do Milan. Os italianos receberam o Paris Saint-Germain e deixaram escapar dois pontos importantes, com o empate de 1 a 1, no Giuseppe Meazza. O brasileiro Leonardo marcou aos 27 minutos do primeiro tempo, mas o francês Anelka empatou aos 30. O zagueiro Roque Júnior foi expulso e não defende o Milan, terça-feira, no jogo de volta em Paris. Os milaneses estão em segundo lugar, com 5 pontos, seguidos do Deportivo com 3 e do PSG com 1.