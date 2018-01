Empate na final da Copa Interior Jaboticabal e São Bento empataram por 2 a 2, neste domingo, no estádio Municipal Robert Todd Locke, em Jaboticabal. O resultado levou a decisão do título da Copa Interior para o próximo sábado, dia 7, em Sorocaba, onde o time sorocabano terá a vantagem de atuar por outro empate por ter a melhor campanha. Apesar do equilíbrio, o time da casa saiu na frente, aos 37 minutos, quando o zagueiro Ilton aproveitou a cobrança de escanteio para fazer 1 a 0. Em seguida, aos 44, o lateral Tita, do São Bento, cometeu falta violenta e foi expulso. Mesmo em desvantagem numérica em campo, o São Bento empatou o jogo aos três minutos do segundo tempo, com Gilsinho. A virada veio aos 32, com Nenê. Mas o Jaboticabal empatou novamente, aos 37, com gol do artilheiro Pedrão.