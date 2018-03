Empate na primeira final da Série A3 Num jogo sem muita emoção, Taquaritinga e Oeste empataram, em 1 a 1, neste domingo pela manhã, no Estádio Taquarão, em Taquaritinga, no primeiro jogo final do Campeonato Paulista da Série A3. O segundo jogo acontecerá no próximo domingo, em Itápolis. Independente do título os dois times já garantiram o acesso para a Série A2 na próxima temporada. E se acontecer outro empate no segundo jogo, teoricamente o Taquaritinga leva vantagem no critério de cartões, porque recebeu apenas dois amarelos contra três do Oeste. Os dois gols do jogo saíram logo no começo, dando a impressão de que a final teria muitos gols. O Taquaritinga saiu na frente, com um gol olímpico do lateral Celinho, aos 10 minutos. Ms cinco minutos depois aconteceu o empate. Paulista cobrou falta na c abeça de Negretti. Mesmo jogando em casa, o Taquaritinga não tinha objetividade. E o oeste, na base da velocidade, criou as melhores chances. Mas o segundo tempo foi muito sonolento e os dois times não mereceram melhor sorte. Pior para o bom público que compareceu no Taqua rão. Taquaritinga 1 Oeste 1 Gols - Celinho aos 10 e Negretti aos 15 minutos do 1ºtempo. Taquaritinga - Rodrigo; Claudinho, André Beraldo, Róbson e Jonny (Jéferson); Mateus, Valdir, Magal e Paraná; Douglas e Rodrigo Carioca (Guinga). Técnico: Cilinho. Oeste - Márcio Pintinho; Ti, Rodrigo, Kléber Goiano e Cláudio; Erlon, Édson, Marcinho (Júnior) e Milá (Eduardo); Negretti e Paulista (Nequinha). Técnico: Túlio Tangione. Juiz - Paulo José Danelon Cartões amarelos - Kléber Goiano, Cláudio, Milá (Oeste); Valdir e Mateus (CAT) Local - Estádio Taquarão (Taquaritinga-SP).