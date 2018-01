Empate não desanima Luís Fabiano O empate deste domingo deixou o São Paulo mais longe da liderança - está agora a quatro pontos de Cruzeiro e Santos-, mas isso não deixou triste Luís Fabiano. Ele preferiu se alegrar por haver marcado mais um gol nessa sua trajetória vitoriosa em 2003. E o motivo é simples, ele explica. ?Ainda faltam muitos jogos, muita coisa vai acontecer e a torcida pode ter certeza que nós estamos firmes na briga pelo título." A confiança é tanto que ele vai na contramão dos que viram o jogo e chega a dizer que fez uma boa partida. O argumento utilizado é simplista. ?Artilheiro tem de fazer gol e eu fiz mais um. Quando cai na perna esquerda, é fatal. Ponho para dentro mesmo." Vai ser o artilheiro do campeonato, já que chegou a 20 e Dimba, que já marcou 21 gols, está machucado? ?Eu quero ser artilheiro, estou lutando para isso, mas não desisti de jeito nenhum de ser campeão. Quem acha que a gente está fora, se engana." Nos três últimos jogos pelo Brasileiro, o São Paulo fez quatro gols. Todos os quatro marcados por Luís Fabiano. E, com fase tão boa, ele anuncia uma nova meta. ?Quero chegar ao meu centésimo gol pelo São Paulo ainda esse ano. Falta pouco e eu sinto que estou chegando perto." Com o deste domingo, são 87 gols em 114 jogos com a camisa do São Paulo. Em 12 de março, quando fez cinco gols contra o São Raimundo, Luís Fabiano havia alcançado 63 gols. Fez então a promessa de chegar aos 90 gols no ano. ?Agora, dá para aumentar. Vou chegar nos cem, pode ter certeza." No ano, pelo São Paulo, ele fez 36 gols em 40 partidas, conseguindo a média excepcional de 0,9 gols por jogo. E o que vale tudo isso, se o time não consegue assumir a liderança? E quando chega perto disso, perde a oportunidade? ?Se a gente não for campeão, a artilharia perde um pouco de valor, mas eu repito que não estamos fora da briga. A gente precisa lembrar que o Figueirense é um time bom e que ganhou do Santos e do Cruzeiro aqui dentro. Se nós empatamos com ele é porque não fomos tão mal assim, como tem gente dizendo.? O gol deste domingo foi comemorado junto com Adriano, o que se tornou dispensável depois, como Luís Fabiano explica. ?Ele falou que o pai dele, seu Manuel estava na torcida e que se eu fizesse um gol era para comemorar com ele. Quando eu fiz, fui procurar o Adriano para a gente ir junto fazer a festa. Só que cinco minutos depois, ele também fez um gol. Um golaço, por sinal. Então, ele foi comemorar com o pai dele, nem precisava da minha força no começo." O gol, ele descreve, foi bem ao seu estilo. ?Dei duas divididas fortes lá na área e saí ganhando. A bola ficou até oval, mas fiz o gol. É como eu falo sempre. Não tenho medo de zagueiro nenhum. Faço de tudo pelo gol e deste domingo deu certo de novo. Se relar em mim e entrar, já fico satisfeito. Pena que não ganhamos."