Empate no 1º jogo do Mundial Sub-20 Austrália e Benin ficaram no empate por 1 a 1, nesta sexta-feira, no jogo inaugural do Mundial Sub-20, que está sendo realizado na Holanda. O confronto foi válido pelo Grupo A, que também conta com a seleção local e o Japão. Benin saiu na frente com Omotoyossi, aos 33 minutos do primeiro tempo. Os australianos empataram com Ward, aos 14 minutos da segunda etapa. Na segunda rodada, os africanos terão pela frente o Japão. A Austrália encara a Holanda.