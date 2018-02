Empate no amistoso de Ronaldo e Zidane O ?Jogo contra a Pobreza?, promovido pela ONU (Organização das Nações Unidas) e que foi disputado nesta terça-feira no Santiago Bernabéu, em Madri, terminou com um diplomático empate por 4 a 4 entre os ?Amigos de Ronaldo? e os ?Amigos de Zidane?. Os espanhóis atenderam aos apelos dos craques e compareceram em bom número ao estádio: 65.203 pessoas estiveram presentes. Ronaldo jogou só o primeiro tempo. Passou em branco, mas chamou a atenção em dois lances: num ?zigue-zague? que deixou Michel Salgado sem saber onde procurá-lo e ao cavar escandalosamente um pênalti que foi convertido pelo piloto espanhol de rali Carlos Sainz. O piloto alemão Michael Schumacher, dono de 7 títulos mundiais de Fórmula 1, jogou o primeiro tempo no time de Ronaldo e 20 minutos do segundo na equipe de Zidane.