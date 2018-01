Empate no amistoso entre as Coréias Deu empate no amistoso entre Coréia do Sul e Coréia do Norte, neste sábado, no estádio Olímpico de Seul. Mais de 60 mil torcedores viram o 0 a 0 entre as duas seleções, no jogo que serviu para iniciar uma campanha de aproximação entre os dois países. A última vez em que eles haviam se enfrentado, em 1993, os sul-coreanos, que ficaram em quarto lugar na última Copa do Mundo, venceram por 3 a 0. Antes do jogo, os jogadores das duas seleções entraram em campo de mãos dadas e carregando uma bandeira pedindo a unificação dos países. Nas arquibancadas do estádio, o torcedores gritavam ?jo huk tong il? (pátria unificada), além de faixas e cartazes que diziam coisas como ?Ganhe quem ganhe, somos uma nação?.