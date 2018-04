Empate no Canindé torna Portuguesa campeã da Série B

Depois da festa pelo acesso virtual e pelo acesso matemático, esta terça-feira foi o dia da festa pelo título no Canindé, afinal a Portuguesa é a campeã da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta noite, a Lusa ficou no empate diante do Sport, por 2 a 2, em casa, pela 35.ª rodada, e festejou seu primeiro título nacional em 91 anos de história. Com 72 pontos, a Portuguesa não pode mais ser alcançada pelo Náutico, vice-líder, com 62 pontos, restando somente mais nove pontos em disputa.

O título coroa uma campanha impecável. A Lusa somou nesta terça seu 18.º jogo sem derrota, sendo nove vitórias e nove empates. Já são quase três meses sem derrota, pois o último revés aconteceu no dia 16 de agosto. Naquele dia, o time lusitano foi surpreendido pelo Vila Nova, por 1 a 0, no Canindé.

"A Portuguesa estava sofrendo muito, e conseguiu esse título com dedicação. Os atletas se empenharam e a torcida entendeu que sem ela os atletas não conseguem. O primeiro não foi bom, mas no segundo tempo jogou como Barcelusa (apelido dado ao time pela torcida). Se jogar sempre assim, é difícil perder. Quando eles (jogadores) se empenham a fazer, é difícil segurar", comemorou o técnico Jorginho, falando ao Sportv.

Já o Sport segue ainda com chances remotas de acesso. O time pernambucano é o sétimo colocado, com 52 pontos.

Mesmo com a festa do título pronta, o Sport entrou disposto a vencer e continuar na luta pelo acesso. Logo aos três minutos, o time pernambucano ficou em vantagem. Montoya aproveitou a sobra dentro da área e chutou rasteiro no canto direito de Weverton para abrir o placar.

Após o gol, o Sport se fechou e passou a tentar em contra-ataques. A Lusa poderia ter empatado, mas o máximo que conseguiu foi mandar uma bola no travessão de Magrão em cobrança de falta com Marco Antônio.

No segundo tempo, a Portuguesa encaixou seu melhor jogo, aquele mesmo que encantou a todos na Série B e deixou o Sport perdido em campo. Aos 14 minutos, Marco Antônio arriscou da intermediária e marcou um lindo gol no Canindé. A virada lusitana veio aos 28 minutos. Luis Ricardo fez jogada individual, deixou o zagueiro Gabriel para trás e chutou cruzado. A bola ainda bateu no zagueiro do Sport antes de balançar as redes do time pernambucano: 2 a 1.

A festa estava completa, mas esqueceram de avisar o Sport, que novamente deixou tudo empatado aos 34. Robston tabelou com Viçosa e chutou colocado na saída de Weverton. Mesmo assim, não foi suficiente para tirar o título da Portuguesa.

No próximo sábado, a Lusa encara o Vila Nova, às 17 horas, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 36.ª rodada. Na sexta-feira, o Sport recebe o Americana, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife.

FICHA TÉCNICA:

Portuguesa 2 x 2 Sport

Portuguesa - Weverton; Luís Ricardo, Leandro Silva, Renato e Marcelo Cordeiro; Guilherme (Jaime), Rai (Ivo), Henrique, Marco Antônio e Ananias (Cleiton); Edno. Técnico - Jorginho.

Sport - Magrão; Moacir, Gabriel Paulista, Montoya e Wellington Saci; Hamilton, Robston, Tiaguinho, Maylson (Bruno Mineiro) e Marcelinho Paraíba (Willians); Roberson (Júnior Viçosa). Técnico - Mazola Júnior.

Gols - Montoya, aos 3 minutos do primeiro tempo. Marco Antônio, aos 14, Luís Ricardo, aos 28, e Robston, aos 34 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Héber Roberto Lopes (PR)

Cartões amarelos - Moacir, Montoya, Tiaguinho, Marcelinho Paraíba, Luis Ricardo e Leandro Silva.

Renda - R$ 203.905,00.

Público - 12.829 pagantes.

Local - Estádio do Canindé, em São Paulo.