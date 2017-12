Empate no clássico catarinense da Série B No clássico catarinense do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado à noite, houve empate entre Joinville e Avaí, por 2 a 2, no estádio Ernesto sobrinho, em Joinville. O resultado deixou o time da casa com 23 pontos, em 16º lugar. O Avaí, com 26, é o 7º colocado e se manteve dentro do grupo dos oitos melhores que passam à segunda fase. O jogo foi bastante movimentado. O Joinville chegou a fazer 2 a 0 com gols de Marlon, aos 28 minutos do primeiro tempo e aos 13 do segundo. Mas o Avaí reagiu e chegou ao empate. Reinaldo diminuiu aos 16 e Maurício igualou tudo aos 32. A 19ª rodada será completada neste domingo à tarde, com dois jogos: Anapolina x Mogi Mirim e Remo x América-MG.