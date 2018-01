Empate no Come-Fogo pela Copa FPF No clássico Come-Fogo de número 124 disputado nesta quarta-feira cedo, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, Comercial e Botafogo ficaram no 1 a 1, pela décima rodada da Copa Federação Paulista de Futebol. Neste ano, os dois times se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias do Comercial (ambas por 1 a 0) e dois empates. Com o resultado, o Comercial se isolou ainda mais no Grupo 1, com 19 pontos. O Botafogo soma 11 pontos. O Botafogo, na condição de visitante, saiu na frente com Jackson, no primeiro tempo. O Comercial empatou com Demétrius, que fazia sua estréia - e, curiosamente, foi revelado pelo rival. O resultado manteve a invencibilidade do Comercial de oito jogos sem derrota para o adversário. A última vitória do Botafogo (1 a 0) aconteceu no dia 28 de setembro de 2003. Pelo mesmo grupo, a Ferroviária venceu, em Jaboticabal, a Matonense por 3 a 0. Outros jogos - O Rio Preto, líder com 20 pontos, confirmou em casa a sua boa fase no Grupo 2, ao vencer o Mirassol por 1 a 0 - devolvendo assim a derrota pelo mesmo placar, sofrida no primeiro turno. O Noroeste está na vice-liderança com 17 pontos, após vencer o Taquaritinga por 3 a 1, em Bauru. No duelo de lanternas, o Marília massacrou o Araçatuba por 5 a 1. No Grupo 3, o Ituano não conseguiu alcançar o objetivo de se igualar na liderança com o Corinthians, que folgou. Jogando em casa, o time de Itu apenas empatou com o Guarani por 0 a 0, ficando com 16 pontos, dois a menos do que o Corinthians. No Canindé, com destaque para dois gols de Mendes, a Portuguesa venceu o Bragantino por 3 a 2. A Lusa jogou reforçada pelo goleiro Gléguer, que quase deixou o Canindé para ir para o Juventude no final da semana passada. O Palmeiras venceu o Independente por 2 a 1, em Limeira (SP). Em Barueri, o líder Grêmio Barueri, com 20 pontos, não tomou conhecimento e atropelou o Juventus ao vencer por 6 a 0. Na vice-liderança está o EC Osasco, com 15 pontos, que venceu nesta rodada o Santos por 1 a 0. A rodada será fechada nesta quinta-feira, às 15 horas, com o jogo entre Internacional de Limeira x Nacional, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP). Confira os resultados da décima rodada da primeira fase: Quarta-feira - Matonense 0 x 3 Ferroviária; Rio Preto 1 x 0 Mirassol; Comercial 1 x 1 Botafogo; Marília 5 x 1 Araçatuba; Noroeste 3 x 1 Taquaritinga; Portuguesa 3 x 2 Bragantino; Ituano 0 x 0 Guarani; Santos 0 x 1 EC Osasco; Grêmio Barueri 6 x 0 Juventus; Independente 1 x 2 Palmeiras; e XV de Piracicaba 2 x 1 Sertãozinho. Classificação dos grupos da primeira fase: Grupo 1) 1.º - Comercial, 19 pontos; 2.º - Ferroviária, 16; 3.º - Rio Claro, 15; 4.º - XV de Piracicaba, 11 (-2 de saldo); 5.º - Botafogo, 11 (-5 de saldo); 6.º- Matonense, 6 (2 vitórias); 7.º - Sertãozinho, 6 (1 vitória). Grupo 2) 1.º - Rio Preto, 20 pontos; 2.º - Noroeste, 17; 3.º - Oeste, 14; 4.º - Mirassol, 11; 5.º - Taquaritinga, 9; 6.º - Marília, 8; 7.º - Araçatuba, 4. Grupo 3) 1.º - Corinthians, 18 pontos; 2.º - Ituano, 16; 3.º - Guarani, 13 (saldo de gols 3); 4.º - Independente, 13 (saldo de gols -2); 5.º - Portuguesa, 10; 6.º - 6.º - Palmeiras, 8; 7.º - Bragantino, 6. Grupo 4) 1.º - Grêmio Barueri, 20 pontos; 2.º - EC Osasco, 15; 3.º - Juventus, 14; 4.º - Nacional, 11 (saldo de gols 2); 5.º - Santos, 11 (saldo de gols zero); 6.º - São Paulo, 4; 7º - Internacional de Limeira, -1*. Obs.: A Internacional de Limeira foi punida pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) com a perda de seis pontos.