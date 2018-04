Empate no domingo não é ruim, diz zagueiro corintiano

"Empate lá (em Florianópolis) não é ruim, porque, com isso, acho que a gente continua dependendo da gente para ser campeão. Mas temos condições de vencer o Figueirense, porque a pressão de decidir contra o Palmeiras vai ser maior", declarou Paulo André, um dos titulares do Corinthians, durante entrevista nesta quarta-feira.

Com um empate no domingo, o Corinthians chegaria aos 68 pontos, mesma pontuação que o Vasco atingirá se vencer o Fluminense, mas seguirá com uma vitória a mais no campeonato. Assim, os corintianos precisariam apenas de um triunfo na última rodada, diante do Palmeiras, no dia 4 de dezembro, para garantir a conquista, independentemente do resultado vascaíno.

Caso isto aconteça, o título teria um gosto especial para os corintianos, por acontecer em um clássico diante do maior rival. Mas se a chance aparecer, os jogadores querem garanti-lo já neste domingo. "Acho que o título por si só já vale muito. Em cima do rival tem um gosto melhor para o torcedor, mas vamos tentar decidir antes e não deixar para o clássico. Quanto antes conquistarmos o título é melhor", disse Paulo André.

Independentemente do dia, o zagueiro quer ser campeão para acabar com o sofrimento que vem sendo os últimos jogos do Corinthians. As últimas cinco vitórias da equipe foram por um gol de diferença, sendo duas de virada, além de sempre sofrer com a pressão adversária nos minutos finais. "Sofremos muito nos últimos três jogos (contra Atlético-PR, Ceará e Atlético-MG). Está muito complicado assistir aos jogos do Corinthians, tem que cuidar do coração", afirmou Paulo André.

Caso o título tenha sido decidido antes do clássico do dia 4 de dezembro, o Palmeiras já avisou que, por conta da rivalidade, não fará a entrega das faixas de campeão ao Corinthians. Paulo André garantiu que não teria problema se fosse a situação inversa. "Se fosse determinado pela confederação (CBF), eu entregaria a faixa para o Palmeiras", apontou o zagueiro.