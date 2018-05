Empate no Equador mantém Atlético-MG em topo do grupo Em jogo encerrado apenas no início da madrugada desta sexta-feira, em Guayaquil, no Equador, Independiente del Valle e Colo-Colo empataram por 1 a 1 no jogo que fechou a primeira rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores. O resultado acabou sendo bom para o Atlético-MG, que se manteve na liderança isolada da chave, com três pontos, após ter estreado na competição continental na última quarta com uma vitória por 2 a 1 sobre o Melgar, no Peru.