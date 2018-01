Empate no jogo isolado da Série B1 Em partida isolada pelo Campeonato Paulista da Série B1, Quarta Divisão, na noite desta sexta-feira, o Linense apenas empatou por 1 a 1 com o Tupã, em Lins, e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Grupo 1. Com o resultado, o Linense continua em segundo com 19 pontos, já o Tupã é o quarto com 14. O Paulista da Série B2, Quinta Divisão, também teve uma partida à noite. O Penapolense, segundo do Grupo 1, com 16 pontos, bateu por 3 a 1, em casa, o Radium, sexto com sete.