Empate no México beneficia o Caracas na Libertadores Jogando na casa do adversário, o Caracas, da Venezuela, obteve um ótimo resultado ao empatar, na noite desta terça-feira, contra o Chivas Guadalajara, do México, por 1 a 1, pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores da América. Os gols foram assinalados por Sergio Santana, do Chivas, e Wilson Carpintero, do Caracas, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o time mexicano assumiu, momentaneamente, a liderança isoldada da chave, com quatro pontos. O São Paulo, que joga nesta quarta contra o Cienciano (Peru), tem três; o Caracas ganhou seu primeiro ponto; e a equipe peruana ainda não pontuou.