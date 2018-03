Empate no Mineirão anima Corinthians Depois de passar pela traumática eliminação na Copa Libertadores, quando perdeu para o River Plate, em pleno no Morumbi, o Corinthians arrancou um empate, por 1 a 1, com o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, neste domingo, dentro do Mineirão. Apesar do empate, o time paulista saiu na frente do placar, criou oportunidades para chegar mais ao gol cruzeirense e poderia ter conquistado a vitória. Para o técnico Geninho, a partida contra os mineiros mostrou que o Corinthians mantém a esperança da conquista do título da competição nacional. ?O resultado foi bom, pois a equipe voltou a jogar bem e isso nos dá tranqüilidade para continuarmos o trabalho. Ao contrário do que muitos diziam, o Corinthians provou que tem força para brigar pelas vitórias e manter a regularidade na competição. Hoje, no Mineirão, o Corinthians voltou a ser o Corinthians.? Sobre a recuperação do time após a eliminação na Libertadores, Geninho disse que desde o final da partida contra o River Plate, o Corinthians está focado apenas no Brasileiro e acredita que tenha todas as condições de chegar ao título. ?A Libertadores já morreu. O nosso objetivo agora é o Brasileiro. Nos preparamos para esta partida e o time respondeu bem, mesmo quando tomou o gol de empate. E isso é importante, ou seja, voltamos a jogar um futebol de qualidade.? Autor do gol mil do Corinthians em Brasileiros, o atacante Gil disse que o time já esqueceu a Libertadores. ?Estamos nos recuperando psicologicamente da eliminação da Libertadores. Voltamos a jogar bem, buscamos motivação, e o empate não foi ruim.? Sobre o milésimo gol, Gil lamentou apenas o fato de a marca não ter vindo acompanhada da vitória. ?Fico feliz por entrar para a história do Corinthians. Mas, infelizmente, esse capítulo trará também um empate e não uma vitória, o que seria bem melhor.? Segundo o meia Jorge Wagner, que iniciou a jogada que resultou no gol do companheiro Gil, os jogadores entraram em campo com o pensamento na vitória que marcaria a arrancada do Corinthians em busca da liderança do Brasileiro. ?A nossa equipe esperava sair de Belo Horizonte com um resultado melhor. No primeiro tempo, conseguimos tocar a bola e furar o bloqueio imposto pelo Cruzeiro. Mas, no segundo tempo, cedemos o empate e perdemos a chance de nos recuperarmos da eliminação da Libertadores.? Curtindo uma invencibilidade de 35 jogos e com o time na liderança da competição, o técnico Vanderlei Luxemburgo gostou do empate contra o Corinthians, principalmente porque, segundo ele, o adversário fez o jogo da sua vida no Brasileiro. ?Foi um jogo igual e o resultado não poderia ser outro. Mas, para nós foi importante porque tivemos força para buscar o empate. Afinal, o Corinthians fez o jogo da vida dele. Uma derrota aqui também, depois da eliminação na Libertadores, colocaria o Corinthians numa situação de trabalho bastante complicada no futuro.?