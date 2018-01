Empate no Pará fecha rodada da Série C São Raimundo-PA e Nacional-AM empataram por 2 a 2, pelo Grupo 17 do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta segunda-feira à noite, em Santarém (PA). Este jogo fechou a rodada de ida dos jogos da segunda fase. Com este empate, o Nacional poderá empatar por até 1 a 1 no jogo de volta, em Manaus (provavelmente no Estádio Vivaldo Lima), para ficar com a vaga na fase seguinte. Em caso de empate por dois gols, a disputa vai para os pênaltis. Por três ou mais gols, o São Raimundo é quem se classificará. E quem vencer passa de fase. O favoritismo é do Nacional, pois investiu pesado, contratando jogadores como o meia Márcio Griggio - que marcou um dos gols do time neste jogo. O outro foi marcado por Elmo. Para o time local marcaram Silvan e Cristiano, que empatou o jogo aos 43 minutos do segundo tempo.