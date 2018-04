Empate no primeiro jogo final da Segunda Divisão Paulista

O equilíbrio marcou o início da decisão do título da temporada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Itapirense e Oeste Paulista empataram, por 1 a 1, neste domingo cedo, no Estádio Coronel Francisco Ferreira, em Itapira. O Oeste, que tem melhor campanha, joga por outro empate, no próximo domingo, para conquistar o título. A grande final vai acontecer em Presidente Prudente, no Estádio Eduardo José Farah, o "Farazão". Além dos dois finalistas, outros dois times já garantiram o acesso à Série A-3, em 2008: Força, de Caieiras, e o Penapolense, de Penápolis. O jogo foi movimentado apenas nos minutos iniciais, mas caiu muito de rendimento conforme o tempo foi passando. Os gols saíram no primeiro tempo. João Paulo abriu o placar para a dona da casa, aos 12 minutos, enquanto Jaime empatou, aos 41 minutos.