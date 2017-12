Empate no único jogo da Série B1 Fernandópolis e Monte Azul empataram por 2 a 2, neste sábado, na abertura da 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1. A partida aconteceu no estádio Claúdio Rodante, em Fernandópolis, e marcou a estréia dos técnicos dos dois times: Serginho Chulapa, pelo Fernandópolis, e Vilson Tadei, pelo Monte Azul. Coincidentemente, os dois foram jogadores do São Paulo. Os gols do time da casa foram marcados por Rafael, aos 42 minutos do primeiro tempo, e Pepê, aos 42 da etapa final. Para o Monte Azul, marcaram Baiano, aos 44 da etapa inicial, e Márcio Senna, aos 12 da segunda. Com o resultado, o Fernandópolis ficou na quinta posição, com 14 pontos, e o Monte Azul continua na vice-liderança, com 18.